Premiação destaca trabalho de Maria Alice Vergueiro Os espetáculos As Três Velhas e Vida receberam o maior número de indicações na 23.ª edição do Prêmio Shell de Teatro em São Paulo. Foram divulgados ontem os indicados para o segundo semestre de 2010. As Três Velhas é finalista em três categorias: ator (Luciano Chirolli), figurino e iluminação. Além das indicações, a atriz e diretora Maria Alice Vergueiro (foto) será a homenageada especial desta edição. A peça Vida também concorre em três quesitos: melhor autor (Giovana Soar, Marcio Abreu e Nadja Naira), cenário e música. Com duas indicações, o espetáculo 12 Homens e Uma Sentença foi destacado pela direção de Eduardo Tolentino de Araújo e pela atuação de Norival Rizzo. A peça Roberto Zucco também foi lembrada pelo júri com menções à direção e ao cenário. Na categoria de melhor atriz, concorrem Bel Kowarick, por Dueto Para Um, e Bete Dorgam, por Casting. Na Categoria Especial estão indicados a Cia. Elevador Panorâmico de Teatro, a Cia. Club Noir e o Grupo Dolores Boca Aberta.