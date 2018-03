Preguiça será tema de debates Começa hoje e se estende até sexta o ciclo de palestras Mutações - Elogio à Preguiça. O evento, que ocorre no Sesc Vila Mariana, recebe a filósofa Olgária Matos, a psicanalista Maria Rita Kehl e o crítico de arte e arquitetura Guilherme Wisnik. Olgária abre o ciclo discutindo o tema A Educação para a Preguiça. Amanhã, Maria Rita Kehl debate boemia e malandragem: a preguiça na cadência do samba. Já na sexta, será a vez de Wisnik abordar a experiência de improdutividade. As inscrições para o ciclo completo estão esgotadas, mas haverá venda avulsa na data de cada conferência, no Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141).