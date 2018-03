Prefeitura do Rio divulga dicas para o Rock in Rio

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou hoje uma lista de dicas para quem irá ao Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira, 23. Em relação ao transporte, recomenda-se aos fãs não ir de carro ao evento, pois não haverá estacionamento no local. Os motoristas deverão evitar circular pelas vias no entorno do Rock in Rio, principalmente Estrada dos Bandeirantes, Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas.

Os moradores da região da Barra e de Jacarepaguá terão que credenciar seus veículos para garantir o acesso às respectivas residências. As credenciais podem ser retiradas junto à administração dos condomínios.

A Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) começou a atuar às 8h desta quarta-feira, no esquema especial de fiscalização do Rock in Rio nas vias de acesso e no entorno da Cidade do Rock. A Comlurb, a Defesa Civil Municipal e a Vigilância Sanitária também atuarão no local.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tráfego - O tráfego na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá terá um esquema especial para os dias do evento. Os carros estacionados irregularmente na região serão rebocados. Os ônibus de turismo fretados estão proibidos de desembarcar e parar na área da Barra da Tijuca.

Serão utilizados 30 painéis de mensagens que informarão sobre os horários dos diversos fechamentos, as rotas alternativas e sobre as restrições de estacionamento. Equipamentos fixos da CET-Rio também informarão as condições do tráfego no entorno da área do evento.

Ônibus - A Secretaria Municipal de Transportes, montou um esquema especial com reforço da frota de ônibus para atender ao público que irá aos shows programados para o Rock in Rio 2011. Haverá uma linha especial (Alvorada x Rock in Rio, com ponto final em frente ao Autódromo) para conexão das mais de 30 linhas que chegam no Terminal Alvorada. Essa linha, com tarifa de R$ 2,50, vai funcionar das 10h às 5h do dia seguinte. As linhas regulares circularão até a meia-noite.

Na saída das apresentações, o público vai contar com duas linhas especiais circulares: Rock in Rio x Alvorada e Rock in Rio x Via Parque - que vão operar das 22h as 5h da manhã seguinte, com pagamento antecipado da tarifa de R$ 2,50 por meio de qualquer cartão Riocard.

A prefeitura recomenda aos fãs comprarem o cartão Riocard antecipadamente para evitar a formação de filas nas bilheterias do Terminal Rock in Rio ao término dos shows.

Linhas especiais - Linhas especiais Primeira Classe (Riocard Rock in Rio), com horários programados e venda antecipada, sairão de 15 pontos da cidade com destino a Cidade do Rock e deixarão o público do festival no RioCentro, a 250 metros da entrada. Mais informações sobre esse serviço podem ser obtidas no site www.cartaoriocard.com.br/rockinrio.