Prefeitura de SP abre segundo edital para a dança Até o dia 20 estão abertas as inscrições para o 2º edital do Programa de Fomento à Dança da cidade de São Paulo. Serão escolhidos 15 grupos que podem concorrer em três modalidades: dança contemporânea, espetáculos à população ou criação de coreografia. Cada um vai receber um incentivo de, no máximo, R$ 250 mil de um valor total a ser investido de R$ 2 milhões. O edital pode ser lido na íntegra no site e as propostas encaminhadas ao Departamento de Expansão Cultural da Prefeitura, Núcleo de Fomento à Dança, que fica na Avenida São João, 473, 6º andar, Centro, tel. 3334-0001, ramal 2108.