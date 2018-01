Prefeitura de NY autoriza construção do novo edifício do Moma

.

NOVA YORK - Prefeitura de Nova York aprovou a construção de um novo arranha-céu que abrigará o Museu de Arte Moderna (Moma, na sigla em inglês) da cidade, projetado pelo arquiteto francês Jean Nouvel, e que será erguido em um terreno adjacente ao atual da instituição.

"Esta aprovação é um grande marco", disse hoje um porta-voz do museu, ao ressaltar que o projeto "contribuirá de forma significativa para a herança cultural da cidade e sua economia, além de permitir que as coleções do Museu sejam mais bem exibidas ao público".

O projeto consiste em um edifício de 82 andares e 312 metros de altura situado em pleno centro de Manhattan.

Embora a aprovação seja uma conquista importante para o museu, alguns moradores da região foram contra a construção.

Nouvel realizará sua nova obra em um terreno de quase 1.600 metros quadrados que existe ao lado do Moma.

De desenho futurista e irregular, a aposta de Nouvel é uma torre com fachada de aço e vidro que se estreitará na medida em que ganhe altura.

A imobiliária Hines, para quem o Moma vendeu o terreno no ano passado, será a encarregada de executar o projeto de Nouvel, que prevê a construção de mais 12.200 metros quadrados de galerias - 30% a mais do que o espaço atual do museu - e inclui a construção de 150 apartamentos e um hotel de luxo com 100 quartos.

A venda desse terreno permitiu ao Moma aumentar seu apoio econômico ao programa de exposições e ampliar o espaço para sua coleção permanente.

O museu nova-iorquino foi reformado pela última vez em 2004 com projeto do japonês Yoshio Taniguchi.

O novo projeto é um dos três que o arquiteto francês criou para Nova York, mas o primeiro, apresentado em 1997 para um hotel no East River, ao leste da cidade, jamais chegou a virar realidade.

Os outros projetos do arquiteto francês nesta cidade são dois blocos de apartamentos, um no bairro do Soho e outro na rua 11, às margens do rio Hudson.