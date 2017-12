Prefeito de Nova York fará ponta em filme 'Sex and the City' O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, fará uma ponta como ele mesmo no filme "Sex and the City". Bloomberg filmará sua aparição no Parque Bryant, em Manhattan, segundo um comunicado de seu porta-voz Stu Loeser. Ele não deu outros detalhes sobre a participação do político no filme baseado na premiada série da HBO. As filmagens começaram em setembro com Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon retornando a seus respectivos papéis de Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda. A série, que terminou em 2004 após seis temporadas, foi inspirada no trabalho da escritora Candace Bushnell. Ela seguia os passos de Carrie Bradshaw, uma elegante colunista de jornal nova-iorquina que escreve sobre relacionamentos.