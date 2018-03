Precursor do mambo, 'Cachao' morre nos EUA

Israel Cachao Lopez, compositor cubano considerado o precursor do estilo musical latino conhecido como mambo, morreu no sábado na Flórida, Estados Unidos. Cachao tinha 89 anos e sofria de falência dos rins. De acordo com o porta-voz do músico, ele teria sido internado há uma semana. Conhecido por desenvolver o mambo na década de 30, Cachao era um baixista clássico e criou o estilo ao improvisar a música cubana ao lado do irmão, o multi-instrumentista Orestes Lopez. Na época, ele era conhecido como um dos principais músicos do jazz latino. Vários compositores cubanos viraram adeptos do estilo criado por Cachao, que mais tarde, ajudaria na evolução da salsa. Cachao foi vencedor de dois Grammys - um em 1995 e outro quase dez anos mais tarde, em 2004 - além de um Grammy Latino em 2003. Ele deixou Cuba na década de 60 e continuou ativo em sua carreira até os últimos meses de vida. O funeral do músico será realizado na quarta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.