Pré-venda do disco de Chico Buarque Tem início hoje, na internet, a pré-venda do novo disco de Chico Buarque. O álbum, que chegará às lojas em lançamento oficial apenas no dia 20 de julho, com o nome de Chico, custará R$ 29,90. Ao comprar o disco no site oficial do projeto (www.chicobastidores.com.br), o cliente receberá uma senha personalizada para ouvir em streaming a primeira música de trabalho do álbum. Durante um mês, até a data do lançamento oficial do disco físico, a página virtual revelará aos poucos mais informações sobre o CD, como a capa e o restante do repertório. No dia 20 de julho, todo o material dos bastidores da gravação do álbum será exibido no site.