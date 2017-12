Pré-estreia na festa do Reserva Cultural A pré-estreia do filme A Memória Que me Contam, de Lúcia Murat (que deve entrar em cartaz apenas no final da semana), marca nesta segunda-feira (10) o aniversário de 8 anos do cinema Reserva Cultural. A sessão é aberta ao público e contará com a presença da diretora e de alguns membros do elenco do longa, que tem como pano de fundo os anos de ditadura militar no Brasil. Após a exibição, haverá um coquetel para todos os que assistiram ao filme. O Reserva Cultural fica na Avenida Paulista, 900; telefone (11) 3287-3529.