Pré-estreia do filme de Bieber tem ingressos esgotados nos EUA

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Os fãs mais radicais de Justin Bieber não precisarão esperar até sexta-feira, data do lançamento oficial, para assistir ao novo filme com o show do artista em 3D.

De olho no grande fã clube do ídolo adolescente, a Paramount Pictures e a empresa de 3D RealD preparam exibições especiais de "Justin Bieber: Never Say Never" em 300 cinemas ao redor dos Estados Unidos na noite desta quarta-feira.

Os mais de 60 mil ingressos foram vendidos há semanas ao preço de 30 dólares cada, trazendo uma receita de cerca de 2 milhões de dólares. Apenas 1 milhão de dólares serão registrados como receita das bilheterias. O restante será registrado como merchandise, como os óculos roxos especiais de 3D (roxo é a cor favorita do artista).

Para divulgar as exibições, a Paramount usou as redes sociais, como o Twitter e o Facebook, onde milhões de fãs de Bieber em todo o mundo compartilham sua paixão pelo ídolo teen.

Na sexta-feira, o filme "Never Say Never" passará a ser exibido em mais de 3 mil salas de cinema. Ele não é o documentário dos shows, como o "Hannah Montana/Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert Tour" e "The Jonas Brothers: The 3D Concert Experience", pois também inclui informações biográficas sobre a ascensão de Bieber do Youtube ao estrelato.

"Hannah Montana" estreou com 31,1 milhões de dólares de bilheteria, e "Jonas Brothers," com pouco mais de 12 milhões de dólares. "Never Say Never" deverá arrecadar um valor intermediário.