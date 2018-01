Pré-estreia de filme sobre Michael Jackson reúne fãs em todo o mundo

Fãs do cantor Michael Jackson em todo o mundo assistiram na noite da terça-feira à pré-estréia do filme sobre o astro do pop, que traz imagens obtidas até dois dias antes de sua morte, em junho.

"Michael Jackson: This Is It" foi projetado simultaneamente em 18 cidades do planeta, incluindo Rio e São Paulo.

Falando à platéia antes da sessão em Los Angeles, o produtor e amigo de longa data de Jackson, Kenny Ortega, disse que a obra é "o último documento sagrado de nosso líder e amigo".

Em 111 minutos, o filme compila imagens dos ensaios de Jackson para sua última turnê, uma série de 50 shows em Londres.

Segundo o repórter da BBC em Los Angeles Rajesh Mirchandani, um dos momentos mais interessantes do filme é quando o cantor aparece pedindo "perfeição" a sua equipe.

Trata-se de um momento raro da vida e do processo de criação de um astro que passou grande parte de sua vida em reclusão, disse o repórter.

Show de ponta

A última temporada de shows vinha consumindo Jackson, 50, nos quatro meses anteriores à sua morte. Ele acabou falecendo por uma overdose de analgésicos no dia 25 de junho.

Em um clima diferente do que imperava dentro da sala de projeção, um grupo de fãs protestava e acusava o filme de acobertar "a verdade história" Jackson.

Através de uma campanha intitulada "Michael Jackson: This Is Not It", eles acusam a produtora AEG Live de colocar pressão excessiva sobre o astro, o que ajudou a deteriorar sua saúde.

O músico morreu duas semanas antes do início das apresentações, que vinham sendo descritas como entre as "mais caras e avançadas tecnicamente" da carreira do cantor. Mais de 800 mil entradas já haviam sido vendidas.

A partir do fim de semana, " This Is It" será distribuído em 110 territórios. O filme deve ficar apenas duas semanas em cartaz, mas sair também em DVD, cujas vendas ajudariam a levantar fundos para saldar as dívidas milionárias do astro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.