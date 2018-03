Pré-estreia com Gisele Bündchen abre eventos da SPFW

A pré-estreia do filme Top Model, um Conto de Fadas Brasileiro, que mistura de documentário e ficção, contou com a rápida presença de Gisele Bündchen, que está no País para desfilar na São Paulo Fashion Week (SPFW), que começa nesta quarta, 17, no Pavilhão do Ibirapuera. No filme, além de Gisele, trabalham tops famosas como Carol Trentini e Raquel Zimmermann. A pré-estreia é um dos eventos da programação fora da passarela desta temporada. O filme, dirigido por Richard Luiz, com narração da atriz Alice Braga, conta a história de 25 modelos e entra em cartaz nos cinemas brasileiros somente em julho.

O diretor do filme, Richard Luiz, a modelo Gisele Bündchen, a atriz Alice Braga e Paulo Borges, o criador da SPFW. Foto: Nilton Fukuda/AE

Pouco antes, o presidente da Federação Francesa da Costura e do Prêt-à-Porter dos Costureiros e dos Criadores de Moda, Didier Grumbach, deu uma aula magna na Livraria Cultura, no centro de São Paulo. E, pela primeira vez, a organização do SPFW abre ao público uma das exposições organizadas na entrada do prédio da Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul. Assim, o público poderá conhecer os novos criadores franceses, que chegaram domingo à capital para mostrar um pouco do que fazem lá.

Haverá outras exposições, como o da estilista Sakina M'Sa no piso Pavilhão, que serão fechadas, apenas aos convidados do evento: compradores e profissionais de moda. Os desfiles da SPFW das coleções primavera-verão 2010 terminam na segunda-feira. Durante seis dias, passam pelo prédio da Bienal 40 marcas e são esperadas cerca de 100 mil pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.