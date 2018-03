PRAZO MAIOR PARA PONTOS DE LEITURA A Fundação Biblioteca Nacional prorrogou para o dia 4 de fevereiro o prazo de inscrição de projetos dentro do edital Pontos de Leitura de Cultura Negra, que vale para iniciativas em todo o País. A partir de 15 de janeiro, os candidatos já podem mandar as propostas para o Siconv. O edital prevê a instalação de 27 pontos para fomentar a leitura nas comunidades atendidas e também oficinas de formação de escritores como forma de ampliar a presença dos criadores negros na cultura brasileira, que integra as políticas de combate ao racismo anunciadas recentemente pelo Ministério da Cultura. Estão previstos R$ 3,2 milhões de investimento.