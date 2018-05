Prazer Puro

ESPECIAL PARA O ESTADO

O assédio da mídia, a liberdade de escolher com quem, onde e quando tocar - tudo isso seria a máxima glória para os pianistas em geral, seres que, pela própria natureza solitária de seu trabalho, costumam cultivar egos gigantescos. Não é o caso de Martha, uma mulher que faz questão de não pintar os longos cabelos já quase totalmente brancos, recusa-se ao ritual dos recitais há quase três décadas (seu último recital aconteceu em 1983) e cultiva a beleza serena de uma maturidade sem vaidades.

À insistente pergunta a respeito de um hipotético recital no futuro, ela respondeu que faria como Sviatoslav Richter, que costumava tocar sem anunciar em locais remotos da antiga URSS. "Se voltar a fazer recital algum dia, não vou avisar ninguém."

Acima de tudo, o prazer. Aos 70 anos, ela prefere ser parteira de novos talentos, cercar-se afetuosamente de poucos amigos - um círculo restrito de músicos notáveis que inclui Nelson Freire, o ex-marido Stephen Kovacevich e um grupo de argentinos que vai de Gabriela Montero a Sergio Tiempo. Em 2002, ela realizou seu sonho, o Progetto Martha Argerich, um festival de música de câmera na cidade suíça de Lugano. Ali vira criança tocando a quatro mãos, dois pianos, com os irmãos Capuçon, Gidon Kremer e Misha Maisky. Ela quer diversão, o prazer genuíno de fazer música. Lugano é, assim, o paraíso da música camerística. E, para ao mesmo tempo preservá-lo e compartilhar publicamente estas noitadas que seriam privilégio de poucos, ela disponibiliza praticamente todos os concertos no site do festival. Além disso, exige que a EMI lance anualmente um álbum triplo com o melhor do festival, captado ao vivo. Já são 8 álbuns, 24 CDs ao todo. O último deles acaba de ser lançado no mercado internacional. E contém um verdadeiro banquete para os apreciadores de música de câmera: três quintetos para piano e cordas (de Granados, Korngold e Schnittke). E várias performances de Martha: uma luminosa leitura do Concerto n.º 1 de Chopin, com destaque para o lírico Romance: Larghetto central; duas peças de Schumann com os seus queridos irmãos Capuçon (Renaud na sonata nº 3 para violino e Gautier no Adagio e Allegro para violoncelo); e uma raridade: a transcrição que o próprio Liszt fez de seu poema sinfônico Os Prelúdios para dois pianos. Mas o "must" da caixa fica com uma precisa e intensa interpretação de outra obra preferida da pianista, a Sonata para Dois Pianos e Percussão de, Bela Bartók.

Seus 70 anos, Martha está comemorando "em família musical", durante todo este mês, em Lugano. Na sexta, por exemplo, brindou com dois de seus mais chegados amigos: Nelson Freire solou o Concerto n.º 4 de Beethoven, Kovacevich, o Concerto nº 24, K. 491, de Mozart, e ela fechou a noite com uma de suas especialidades, o Concerto em Sol, de Ravel. Hoje, toca outra de suas paixões, La Valse, de Ravel, com Sergio Tiempo (peça que gravou com Nelson, num CD antológico da Philips).

"Maluta Alugerichi", como a chamam no Japão, onde gravou um DVD ao vivo com Gustavo Dudamel em 2005, fez de tudo para destruir sua carreira. Agiu na contramão do comportamento politicamente correto de um candidato a superstar. Curte a contragosto a fama. Tem consciência, na feliz expressão de seu primeiro biógrafo, Olivier Bellamy, de que, "como diria o psicanalista Jacques Lacan, tocar piano é dar o que não se tem segurança de ter para pessoas que não estão seguras de querer". É esta ambiguidade que faz sua grandeza. Até hoje sente um "friozinho na barriga" imediatamente antes de entrar em cena. Enquanto este sentimento tão humano conviver nela, é sinal de que a "tigresa do teclado" continuará genial em seu poder de sedução de nossos ouvidos.

TRÊS GRAVAÇÕES FUNDAMENTAIS

Ravel e Prokofiev

Gravado nos anos 60 e relançado no final dos anos 90, o disco mostra Martha em dois dos concertos em que mais brilha, em todo o seu esplendor: o Concerto em Sol, de Ravel, e o Concerto nº 3, de Prokofiev. Ao seu lado, a Filarmônica de Berlim com o maestro Claudio Abbado, em estado de graça. E um milagroso Gaspard de la Nuit (Ravel), ainda hoje insuperável (Deutshe Grammophon).

Chopin

Parte da célebre coleção Legendary Recordings, o álbum de 1965 (reeditado em 1999) tem a Sonata nº 3, três mazurcas, um noturno, um scherzo e uma polonaise. Ele foi gravado imediatamente após a conquista do Concurso Chopin e revela o fogo da juventude, o talento dionisíaco e um jeito de tocar Chopin que fazem dela a número 1 no reino do piano (EMI Classics).

Schumann

Gravação, feita em Berlim em 2009, da Sonata nº 2, ao lado do violinista Gidon Kremer, das Cenas Infantis e da Sonata de Bartók. É um concerto ao vivo e repleto de excessos. Mas Martha e Kremer são isso mesmo: empolgantemente exagerados, doam-se inteiramente à música que interpretam. Bartók arisco e incendiário; Schumann simplesmente genial (EMI Classics).