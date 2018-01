Praia da Água de Coco remete aos azulejos portugueses A cenografia feita pelo diretor de arte Billy Castilho e a trilha sonora ao vivo com Davi Moraes e DJ Plínio Profeta, traduzem o Verão 2007 da coleção moda praia da grife Água de Coco. Ao som de um fado tropical, abacaxis convivem com azulejos portugueses na passarela e ao fundo um painel de uma Villa chamada Thomaz, por onde caminham as modelos. A estilista Liana Thomaz olha para os azulejos portugueses, para as vilas italianas e para os palazzi italianos para compor um trabalho de estamparia original para seus biquínis e maiôs. A top Michelle Alves, grávida, finaliza o desfile ao lado da estilista. Para iniciar o desfile dividido por blocos de estampas, tem início a série Vitraux em dourado e prata, com variadas modelagens e aplicação de lindas mandalas confeccionadas e vazadas em fios de seda - seja nas alças dos biquínis ou usadas como cintos. A coleção caminha depois para as estampas de porcelana, com aplicações de flores em looks originais como os maiôs-blusas. A seqüência intitulada Jardins é uma das mais bonitas com saias de folhas recortadas numa espécie de teia de tecido e maiôs engana mamãe drapeados. Nos florais a grife imprime uma técnica nova: flores desenhadas com técnica de nanquim e interferência do mosaico mais famoso do Brasil no mundo: o calçadão de Copacabana, que tem até uma réplica em Portugal. Para acompanhar os lindos biquínis, que ora são tomara-que-caia, ora amarrados com lenços ou arrematados com correntes e argolas, Liana coloca em cena shorts de cintura alta, vestidos soltos e macaquinhos - que prometem ser um dos hits deste verão. Quando a coleção fica monocromática com o azul marinho, a estilista ainda procura interferir nos tecidos, como no caso do Active Skin trabalhado com uma técnica manual que lembra pequenas casinhas de abelha. Finalizando os blocos, A Villa Thomaz entra em cena com os tradicionais azulejos brasileiro em azul e branco com maiôs perfurados a laser formando os desenhos dos azulejos. Michelle Alves faz a última entrada com uma capa de seda pura e biquíni que deixa a barriguinha à mostra. Nesta coleção, a grife fez uma parceria com a FundAthos - Fundação Athos Bulcão, que promove a obra do azulejista e artista plástico Athos Bulcão, parceiro de Oscar Niemeyer. Parte da renda adquirida na venda das peças que trazem sua estampa serão revertidas para esta fundação.