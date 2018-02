Praia brasileira entra nos '53 destinos' do NY Times

Nem Salvador, nem Rio de Janeiro. No guia turístico dos ¨53 lugares para conhecer em 2008" divulgado pelo jornal The New York Times, a presença brasileira fica por conta de Itacaré (BA), praia descrita como "below the radar" ("abaixo do radar", significando que o lugar ainda é discreto demais para chamar a atenção do grande público), a localidade ocupa o quadragésimo-primeiro lugar na lista. Veja também: Itacaré, mas pode chamar de paraíso Fica atrás, por exemplo, de Buenos Aires, Quito, Bogotá e da Ilha da Páscoa, mas à frente de Londres, Las Vegas e a própria Nova York. Os destaques da lista, que inclui ainda o Irã (18ª posição) e Moçambique (31ª) são a nação asiática de Laos, em primeiro, e Lisboa, em segundo. O Times cita a capital portuguesa como uma "potência cultural emergente". A relação também traz alguma consciência ambiental: em 35º lugar aparece a "Passagem de Noroeste", uma rota marítima entre América e Ásia via Oceano Polar Ártico - aberta pelo derretimento das geleiras - e o monte Kilimanjaro, cujas neves estão desaparecendo em um ritmo alarmante.