Prada atrai celebridades em abertura de mostra nos EUA Uma festa em Los Angeles cheia de celebridades como a modelo Paris Hilton e as atrizes Rebeca Romijn e Lindsay Lohan marca a chegada da exposição itinerante Waist Down - Skirts by Miuccia Prada em Beverly Hills, que abre para o público na semana que vem, no Prada Epicenter. A exposição, organizada pela Prada, reúne cerca de 100 saias do arquivo da grife, e já passou por Tóquio e Xangai. As peças estarão dispostas em um formato que permite que a dinâmica do movimento seja melhor percebida. Compareceram também à festa em Los Angeles a atriz Nicole Richie, que protagonizou, junto com a herdeira da rede de hotéis Hilton a série da Fox The Simple Life, a cantora Courtney Love, a modelo Dita Von Teese e a estilista Kim Kardashian.