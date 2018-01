Praça das Artes ganha prêmio de melhor projeto A Praça das Artes, no centro de São Paulo, projeto de Marcos Cartum e Brasil+Arquitetura, e o Museu de Arte Contemporânea no Ibirapuera, projeto da Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo, receberam ontem, 29, o prêmio O Melhor da Arquitetura, respectivamente nas categorias edifício cultural e retrofit. O prêmio, concedido pela revista Arquitetura & Construção, foi entregue ontem à noite em cerimônia realizada no Sesc Pompeia, na zona oeste de São Paulo.