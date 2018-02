Power pop continua divertido

Não esperem que o terceiro álbum do Darkness, Hot Cakes (EMI), seja uma sequência do ultrapastiche de Bohemian Rapsody que sedimentou a carreira da banda e os levou a vender 4 milhões de discos. É mais diversificado e Justin Hawkins trabalha as baladas com mais personalidade. O power pop prevalece na maioria das 11 canções, e o metal de calça legging dos anos 1980 segue sua rota. Para que Hot Cakes fosse lançado, os irmãos Hawkins precisaram voltar a conversar, o que levou 7 anos. / J.M.