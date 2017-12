Poucos filmes brasileiros vão bem no mercado Sempre haverá algum crítico ou espectador para contestar a informação - no ano passado, o melhor filme brasileiro do ano deve ter feito míseros 10 mil espectadores, se tanto, e não se pode dizer que tenha sido um fracasso. Lançado em pouquíssimas salas, em horários alternativos, Sagrado Segredo, de André Luiz Oliveira, fez números decentes por cópia para alcançar a média, mesmo que baixa. Este ano tem sido de comemoração - os números do cinema brasileiro aumentaram muito, incluindo o share, a participação nacional no próprio mercado, mas é muito provável que o melhor brasileiro do ano, programado para estrear no dia 27 - São Silvestre, de Lina Chamie - encerrará 2013 fazendo menos público que o melhor de 2012.