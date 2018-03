POUCOS BILHETES PARA VER WATERS

Dizer oportunidade única é exercitar clichê, mas a julgar pelos detalhes, poucas expressões definem melhor o que serão as apresentações de The Wall no Brasil. Os organizadores prometem efeitos arrebatadores já que, pela primeira vez na turnê, os shows serão em estádios. No ápice, surge um muro de 137 metros de largura por 11 de altura. Serão mostradas fotos de pessoas que perderam a vida em guerras e crimes - entre eles o brasileiro Jean Charles de Menezes, assassinado no metrô de Londres. Há poucos ingressos ainda disponíveis nas três praças que receberão o evento. Em São Paulo, as datas são 1º e 3 de abril, no Morumbi (o primeiro com configuração de pista e o segundo, com cadeiras). Ingressos estão entre R$ 180 e R$ 900. / C.E.O.