Pouco traduzido no País, Heine terá sua maior antologia

INFANTIL

Tribo para crianças

A aposta certeira no público adolescente, com a adoção de obras de Emilio Salgari por escolas, levou a Iluminuras a mirar leitores ainda mais jovens: a partir de abril, o selo Livros da Tribo lançará também infantis, com foco na alta produção do gênero.

*

A estreia será com João Felpudo, de Heinrich Hoffmann (1885-1957), obra tão celebrada que dá até nome a museu em Berlim. Traduzido no passado por Guilherme de Almeida, o volume com dez histórias ilustradas sobre o mau comportamento ganha agora versão de Claudia Cavalcanti. Da produção alemã estão previstos ainda Atrás da Torre Está o Mar e O Verão de Lúcio, de Jutta Richter, seguidos de obras argentinas, francesas e brasileiras, ainda em estudo.

EXPORTAÇÃO

Submundo made in Brazil

Vai atravessar o oceano a boa maré de Pornopopéia, de Reinaldo Moraes, que já teve mais de 7 mil cópias vendidas desde maio de 2009. O livro acaba de ter os direitos adquiridos pela prestigiosa casa portuguesa Quetzal, que ainda publicará da Objetiva o premiado Outra Vida, de Rodrigo Lacerda.

*

Por falar em Reinaldo, o selo Má Companhia, que estreia em março com dois títulos do paulistano (Tanto Faz e Abacaxi), fechou mais um título para este ano. Trata-se de Não Há Nada Lá, romance de estreia de Joca Reiners Terron, que integrará a série de autores malditos da Companhia das Letras ao completar uma década de lançamento.

CARICATURAS

Se o bem e o mal existem

Javier Bardem (imagem), em Onde os Fracos Não Têm Vez; e Harrison Ford, em Indiana Jones, são alguns dos retratados no Livro do Oscar, seleção de grandes vilões e mocinhos do cinema no traço de Ernesto Perlingeiro. Sai pela BarbaNegra/Leya, em abril, com textos de Rogério Durst.

FLIP

Carrère no Brasil

O celebrado romancista francês Emmanuel Carrère, comparado em seu país a Franz Kafka pelo uso incomum da linguagem, estará na Flip, em julho. O autor de Outras Vidas Que Não a Minha (Alfaguara, 2010) é conhecido também por roteirizar e dirigir filmes relacionados a seus livros, caso de O Bigode (romance de 1986, filme de 2005) e Um Romance Russo (livro de 2007, documentário de 2003).

INTERNET

Negócio arriscado

Alexandre Pires Vieira descobriu nesta semana que vida de editor não é simples. Responsável pela Legatus, citada na última Babel por vender na Amazon e-books em português com dados incorretos, ele informou à coluna que não sabia da necessidade de fichas catalográficas e que vai tirar os títulos do ar até corrigir tudo. Nesta semana, a tradutora Denise Bottmann constatou diversos outros problemas, como versões cujos direitos não estão em domínio público.

*

Sócio de empresa de seguros, Vieira disse que formatava livros para Kindle para consumo próprio até decidir testar a venda, incluindo na loja para autores independentes da Amazon obras gratuitas em sites de download - aos quais credita os erros. "Confiei neles." Hoje tem cerca de 100 títulos à venda. Os negócios, diz, têm crescido 20% ao mês - o best-seller é a Bíblia em inglês, com 600 cópias só em janeiro.