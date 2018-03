'Posso contar meu tempo através de mim'

Quando você criou espetáculos como Vozes Dissonantes, sobre os 500 anos do Descobrimento do Brasil, havia ali um retrato pessimista, mas alguma esperança. Isso mudou?

Denise Stoklos - A gente tinha, sim, uma esperança ali. Mas a gente precisa ter sempre, ou a gente desiste, acaba. Esperança, aliás, é uma palavra proibida para os deleuzianos, porque esperança é esperar e não fazer. Acho que enxergar é importante. E a nossa luta, no teatro, é refletir sobre a natureza humana.

Os seus espetáculos continuam se transformando mesmo após a estreia. Como esse processo funciona?

Denise Stoklos - Meus trabalhos são sempre work in progress. As peças vão mudando, o público funciona um pouco como assistente de direção, não é apenas voyeur. É só depois de um ano em cartaz que a forma do espetáculo costuma se estabelecer.

Há anos você trabalha praticamente sozinha, escrevendo, atuando e dirigindo. Por que essa opção?

Denise Stoklos - Faço desse jeito desde criança, escolhendo aquilo que me toca. Me coloco como intérprete da minha situação histórica - não da minha pessoa, do meu ego, que é muito pequeno - mas do meu ser social. Acredito que possa contar a história do meu tempo através de mim e que isso reflita em cada um na plateia.