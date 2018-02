Posse de Obama é pano de fundo para novo site sobre vestidos Socialites, celebridades e políticas preocupadas em não usar o mesmo vestido de grife de outra pessoa em eventos de gala presidenciais agora podem recorrer a um site novo criado para ajudá-las. Andrew Jones confessa que é a última pessoa a quem alguém pediria conselhos de moda, mas seu site, dressregistry.com, lançado no mês passado, permite que mulheres registrem o vestido que vão usar a dezenas de jantares e bailes ligados à posse de Barack Obama como próximo presidente dos Estados Unidos. Jones, que sempre trabalhou com bancos, disse que teve a idéia do site alguns anos atrás, devido a sua mulher, mais preocupada com moda. Ele vinha esperando o momento certo para convertê-la em realidade virtual. Falando do fato de vincular o lançamento do site com a posse presidencial, ele disse: "Há um clima enorme de excitação no país." Obama venceu a eleição presidencial de 2008 com uma campanha focada nas mudanças, depois de os americanos se cansarem de oito anos da administração Bush. A mulher de Obama, Michelle, cativou o público com seu sorriso aberto e seu senso de estilo. A idéia por trás do site é que, ao registrar seus vestidos, as mulheres poderão evitar a situação embaraçosa de comparecer a eventos usando a mesma roupa que outra pessoa. "Embora não seja o fim do mundo, tampouco é a melhor sensação do mundo quando outra pessoa está usando o mesmo vestido que você", disse Jones. Depois da posse presidencial, ele pretende ampliar o dressregistry.com para abarcar outros eventos. O próximo pode ser a entrega dos Oscar. "Todas as grandes estrelas usam vestidos de alta-costura feitos só para elas, mas nem todas as pessoas que vão ao Oscar têm acesso a roupas feitas sob medida", disse Jones. "Se pode acontecer com Laura Bush, pode acontecer com alguém no Oscar", acrescentou, referindo-se a um incidente de 2006 que ficou famoso, em que a primeira-dama compareceu a um evento formal e descobriu que duas outras mulheres estavam usando vestido idêntico ao dela.