Posfácio de 'A Amazônia de Euclides' Em 2009, ano do centenário da morte de Euclides da Cunha, o Estadão publicou uma série de reportagens sobre a vida e a obra do autor de Os sertões. Em março daquele ano, Daniel Piza e o fotógrafo Tiago Queiroz viajaram para o Acre, onde percorreram de barco o último trecho da famosa viagem de Euclides às cabeceiras do Purus (1905). Daniel sabia dos meus laços afetivos e familiares com o Acre e do meu interesse pelos textos euclidianos. Por isso, ele me convidou para fazer parte da comitiva, mas infelizmente tive de cancelar minha participação nessa viagem. No entanto, acompanhei o seu "diário" de bordo ao Alto Purus e escrevi um posfácio para o livro que ele e Tiago publicaram em 2010. Os ensaios amazônicos de Euclides estimularam Daniel a conhecer o Acre e refazer a parte final do itinerário da expedição de 1905.