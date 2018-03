Português ganha Prêmio LeYa O escritor português João Ricardo Pedro foi o vencedor do Prêmio LeYa 2011, considerado um dos maiores da língua portuguesa. Ele foi premiado pelo seu romance de estreia O Teu Rosto Será o Último. O livro conta a história de uma criança portuguesa nascida durante a Revolução do 25 de Abril e acompanha sua trajetória até os 17 anos. É a primeira vez que o prêmio, criado em 2008, vai para um autor português. Na primeira edição, o vencedor foi o brasileiro Murilo Carvalho, pelo romance histórico No Rastro do Jaguar. João Ricardo, que estava desempregado na época em que escreveu o livro, vai receber 100 mil como prêmio.