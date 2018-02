Portugal recebe peça e escritores brasileiros

Na quarta e na quinta, por exemplo, o Teatro Nacional Dona Maria, em Lisboa, terá a peça "Cartas de Maria Julieta e Carlos Drummond de Andrade". Trata-se de um monólogo dirigido por Sura Berditchevsky e Luis Fernando Philbert que leva ao palco a correspondência trocada entre o poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) e sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade (1928-1987).

Entre 12 e 14 de novembro, outro escritor brasileiro estará em pauta. Jorge Amado (1912-2001) será tema de um colóquio em instituições como a Universidade de Lisboa e a Universidade de Coimbra.

No dia 20, dois poetas contemporâneos, Ferreira Gullar e Arnaldo Antunes, participam de festival na Casa Fernando Pessoa, também em Lisboa.

Não é a primeira vez que o governo brasileiro faz uma parceria com outra nação para divulgar a cultura nacional. Entre 2005 e 2006, ocorreu o Ano do Brasil na França - de acordo com os organizadores do evento, a programação atraiu 2 milhões de franceses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Ano do Brasil em Portugal: será realizado até junho de 2013; programação completa no site www.anobrasilportugal.com.br