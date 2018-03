Portugal expõe Tratado de Tordesilhas e carta de Caminha Portugal pode até não ser uma superpotência moderna, mas as pessoas que visitam o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, não poderão deixar de perceber que houve época em que o país dominou metade do mundo. Redigido há mais de 500 anos, o Tratado de Tordesilhas dividiu o recém-descoberto mundo não europeu pela metade, entre Portugal e Espanha, seguindo a linha de um meridiano de norte a sul. Para Portugal, o melhor de tudo foi o fato de ter conseguido incluir o Brasil em sua parte do mundo, apesar de o país situar-se no Novo Mundo recém-descoberto pela Espanha. Agora exposto ao público, o documento afirma que o objetivo era "dividir o que conhecemos e o que ainda iremos conhecer". O descobrimento do Brasil se deu seis anos apenas após a assinatura do tratado. "Morenos, nus e sem nada cobrindo suas partes íntimas. Eles carregavam lanças e flechas nas mãos quando se aproximaram de nossas naus", escreveu Pero Vaz de Caminha, um dos membros da expedição que descobriu o Brasil, em carta ao rei de Portugal, Dom Manuel 1o. O diretor do Arquivo Nacional, Silvestre Lacerda, disse que é a primeira vez que a carta e o tratado são expostos juntos. "É muito raro que se possa ver esses dois documentos juntos e então contemplar seu significado e a relação entre eles", disse Lacerda. A insinuação implícita é que os dois documentos, com suas datas conflitantes -- 1494 e 1500 --, remetem à discussão histórica sobre a possibilidade de que Portugal tenha ocultado o descobrimento do Brasil até depois de ter assinado o tratado com a Espanha. Silvestre Lacerda afirma que não existem evidências desse fato. "Posso afirmar com segurança que não existe nenhum relato conhecido de qualquer contato entre portugueses e os nativos dessa região (antes de 1500)", disse ele. É fato histórico, porém, que o meridiano determinado pelo tratado incluiu o Brasil na parte pertencente a Portugal. Se Portugal tinha ou não conhecimento da existência do Brasil antes da assinatura do tratado é tema sujeito a especulações. O Tratado de Tordesilhas ainda é saudado como uma das maiores conquistas históricas de Portugal, algo que possibilitou a esse pequeno país europeu controlar o Brasil por mais de 300 anos. As riquezas naturais brasileiras acabaram exercendo papel importante no lucrativo comércio de ouro português, enriquecendo os cofres da ex-potência colonial. "O Tratado de Tordesilhas é o documento geoestratégico mais simbólico do mundo", afirmou o diretor do Arquivo Nacional. A capa do tratado manuscrito, que recentemente foi incluído no registro "Memória do Mundo", da Unesco, poderá ser vista até 15 de agosto pelos visitantes do Arquivo Nacional.