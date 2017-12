Portugal de olho na estréia de novela da Band Conhecidos por seu conservadorismo, os portugueses estão de olho na estréia de Paixões Proibidas, nova novela da Band, nesta terça-feira. O público brasileiro será uma espécie de termômetro de aceitação do folhetim, que irá ao ar também em Portugal, a partir de janeiro, fazendo jus à co-produção entre a emissora brasileira e a RTP, Radio e televisão Portuguesa. A preocupação prévia da RTP é o horário de exibição da trama, uma vez que Paixões Proibidas promete ser pra lá de picante. Apesar da intenção do canal lusitano de colocar a novela em seu horário nobre, há uma preocupação com possíveis reclamações de telespectadores e punições por parte de órgãos reguladores da comunicação social de lá. Por muito menos, o Big Brother português quase saiu do ar. Temendo sofrer com problemas similares, a maior concorrente local da RTP, a SIC, resolveu colocar a também ?caliente? Jura, nova novela da rede, na faixa das 23 horas. A audiência é menor, mas a calmaria compensa, alegam seus dirigentes. A própria Band se mostrou precavida. De olho nas cenas de sexo de Paixões Proibidas, a rede colocou a novela na faixa das 22 horas.