Porto-riquenha é eleita Miss Universo 2006 O concurso de Miss Universo escolheu como sua nova rainha a bela porto-riquenha Zuleyka Rivera Mendoza, coroada a mulher mais bonita do mundo. A jovem, de 18 anos, derrotou 85 adversárias na 55.ª edição do Miss Universo, realizada nesta segunda-feira no auditório Shrine, em Los Angeles. A concorrência foi acirrada até o final da competição, que teve cinco representantes latino-americanas entre as dez finalistas. A Miss Brasil Rafaela Zanella chegou a ser selecionada entre as 20 finalistas. Depois de disputar com concorrentes de Paraguai, Suíça, Estados Unidos, Trinidad e Tobago, México, Colômbia, Bolívia, Canadá e Japão, Zuleyka Rivera Mendoza recebeu a coroa de Miss Universo, avaliada em US$ 250 mil e decorada com 120 pérolas e 800 diamantes. A vencedora do concurso em 2005, a canadense de origem russa Natalie Glebova, foi a encarregada de coroar a nova rainha, que entre lágrimas de emoção e gritos de alegria, recebeu o título de mulher mais bonita do mundo. A Miss Porto Rico era considerada uma das favoritas desde o início da competição, e seu traje típico, decorado com motivos da ilha e com as cores de sua bandeira, foi um dos mais comentados do concurso. Estudante de comunicação, a nova Miss Universo terá agora um ano para viver o sonho de ser considerada a rainha da beleza. Pra isso, Zuleyka Rivera Mendoza se mudará para Nova York, onde realizará todas as atividades próprias de uma Miss Universo.