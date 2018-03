Porto Alegre exibe Leonilson

Nan Goldin na mostra Infância

A Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, abre hoje a mostra Infância, com obras da fotógrafa norte-americana Nan Goldin (que apresenta, atualmente, individual no MAM-Rio), Paula Trope e Cao Guimarães. Com curadoria de Moacir dos Anjos, a exposição, até 12/5, faz parte do projeto Política da Arte. Depois, a instituição receberá trabalho inédito de Chris Marker.

Zaha Hadid faz palestra no Rio

Uma das estrelas da arquitetura, a iraquiana Zaha Hadid, radicada na Inglaterra, vai fazer uma conferência no dia 30, às 18 horas, no Rio, como parte da programação do evento Arq.Futuro. A palestra de Zaha ocorrerá no Espaço Tom Jobim. A edição do Arq. Futuro conta ainda com outros encontros nos dias 29 e 30. Mais informações: www.arqfuturo.com.br.