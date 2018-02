Porto alegre enfrenta fila e site não dá conta

"Desde as oito da manhã eu tento, e sempre recebo mensagem de que já esgotaram os ingressos. Como assim?", reclamou Aline Rios, uma das muitas pessoas que tentaram em vão comprar pela internet. "Cara, estou tremendo. É o show que mais espero da minha vida. Estava cogitando até mesmo assistir no Exterior", contou ao jornal Zero Hora o músico Geovanne Benedetti.

Foi uma doideira. O site Ingresso.com congestionou, havia confusão de informações e acesso restrito. No dia 15, começa a venda pela internet em São Paulo, e os fãs já temem pela corrida que isso desencadeará.

A pré-venda para o show de São Paulo, entre os dias 15 e 20 de outubro, será benefício exclusivo para os Clientes Bradesco Cartões, que poderão ainda parcelar as compras com os Cartões de Crédito Bradesco e American Express Membership Cards em até 4 vezes sem juros. No dia 21 de outubro será aberta a venda geral para todo o público. As vendas serão realizadas pelo site www.ingresso.com, ou pelo telefone 4003-3222 (ligação local de qualquer parte do Brasil). O horário de atendimento do call center será das 9h às 21h, todos os dias da semana.

A partir do dia 18 de outubro, será possível comprar ingressos também na bilheteria do estádio do Pacaembu (Rua Prof. Passalaqua, s/n.). As bilheterias estarão abertas diariamente, das 9h às 17h, mas não funcionarão nos dias de jogo. Estarão disponíveis ingressos de R$ 140 a R$ 700 (preço de inteira). Cada pessoa com um CPF poderá comprar no máximo seis ingressos.

A classificação etária do show é 14 anos. Para o caso de menor de idade desacompanhado dos pais, será necessário que o pai ou mãe do menor imprimam uma autorização que estará disponível no site, indicando o responsável legal maior de idade e levá-la devidamente preenchida e com a firma reconhecida no dia do evento para que o menor possa ter acesso ao local do show acompanhado do responsável legal. O termo que autoriza a entrada do menor encontra-se no site da Ingresso.com.

No site da Ingresso.com haverá um canal online de SAC exclusivo para o show de Paul. O show terá início às 21h30 e os portões do Morumbi serão abertos às 17h30.