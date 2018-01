Portia de Rossi denuncia Steven Seagal por assédio sexual

A atriz australiana Portia de Rossi se juntou nesta quinta-feira, 9, às mulheres que denunciaram assédio sexual em Hollywood, ao relatar no Twitter um infeliz encontro com o diretor e ator Steven Seagal. Conforme ela escreveu, o caso aconteceu no escritório de Seagal, onde os dois marcaram de se encontrar.

"Ele me falou o quão importante era ter química fora da tela, enquanto me sentava e desabotoava sua calça de couro. Eu corri e liguei para a minha agente. Sem se espantar, ela respondeu: 'Bom, eu não sabia se ele era seu tipo'", publicou a atriz, casada com a apresentadora Ellen Degeneres, mas sem mencionar quando tudo aconteceu.

Há poucos dias, a atriz Julianna Margulies, protagonista da série The Good Wife - Pelo Direito de Recomeçar, revelou num programa de rádio uma experiência similar com Steven Seagal nos anos 90. O caso teria acontecido em um hotel de Nova York onde estava marcado um teste de elenco. "Saí ilesa, não sei como. Gritei para poder sair dali ", explicou Margulies.

Hollywood está imersa numa enorme polêmica diante das acusações de abusos e assédios sexuais constantemente revelados. As acusações envolvem atores como Kevin Spacey e Dustin Hoffman e cineastas como Brett Ratner e James Toback, além de Seagal.