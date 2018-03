Portal transforma tela do computador em palco teatral

A proposta do Cennarium, projeto que segundo seus idealizadores é inédito no mundo, não é "roubar" espectadores do teatro tradicional, mas que ele seja mais um canal para difundir as produções teatrais, principalmente em regiões com poucos teatros ou para onde as companhias não costumam excursionar. O portal também não pretende substituir a sensação que se tem ao estar próximo dos atores durante uma encenação. "O que a gente quer é que o teatro ganhe mais uma magia", diz Roberto de Lima, diretor da empresa.

Para assistir aos espetáculos, o internauta deve fazer um cadastro no site www.cennarium.com, comprar créditos e fazer sua escolha entre os gêneros drama, comédia, suspense, musical e infantil. A partir do primeiro login, o usuário tem o prazo de 24 horas para ver a peça, podendo assisti-la quantas vezes quiser nesse tempo. Para facilitar o carregamento, que é feito por download progressivo (o conteúdo é baixado enquanto se assiste), cada uma delas foi dividida em blocos de 12 a 15 minutos. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e são definidos pelas companhias teatrais, que ficam com metade dessa receita.

A estreia do portal já conta com 20 peças, a maioria comédia, como "As Filhas da Mãe", "Casal TPM" e "Mãos ao alto, SP". Há também dramas como "La Musica", "O Livro dos Monstros Guardados" e "Cacilda", esta dirigida por José Celso Martinez Correa e com duração de seis horas. Para o público infantil, algumas das opções são "A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo" e "Panos e Lendas". Segundo Lima, devem entrar em cartaz de duas a quatro peças por semana e mais de 40 já estão captadas em vídeo. Além da exibição das peças, cada companhia teatral também terá uma página própria no portal, com fotos e informações sobre o trabalho dela.

Primeiro, o foco será nas peças realizadas no eixo Rio-São Paulo, em razão da facilidade em se fazer a captação do espetáculo. Num outro momento, produções de outros Estados também deverão ser contemplados, assim como outros tipos de espetáculo, como ópera, balé e magia. "O núcleo fundamental do Cennarium é o teatro, mas a gente abraça qualquer tipo de espetáculo", comenta Harry Fernandes, CEO da empresa.

Em vídeo de apresentação do projeto, a atriz Xuxa Lopes, que contracena com Hélio Cícero em "La Musica", disse que quanto mais mídias existirem, melhor é para o ator. Também apoiador do portal, mas ainda sem nenhuma peça acertada para a exibição, o ator Fúlvio Stefanini, presente no evento de divulgação do Cennarium para a imprensa, destacou que, além de cultura, teatro também é entretenimento. "Vender cultura é muito difícil porque parece que é chato, mas as pessoas podem se divertir muito e aprender muito."