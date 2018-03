PORTA-VOZ DO U2 ACUSA GOOGLE O representante do grupo U2, Paul McGuiness, acusou o Google de fazer dinheiro com a pirataria. McGuiness disse que "existe a sensação de que o Google não faz tudo que pode". Ainda de acordo com ele, o site de buscas da internet tem lucrado com conteúdos ilegais. "O Google significou muito para a civilização em termos de conhecimento, mas está fazendo dinheiro ao direcionar o público para páginas que contêm pirataria." O empresário, que é porta-voz da célebre banda irlandesa, fez o pronunciamento durante um evento sobre o mercado internacional de discos e da edição digital (Midem), que acontece em Cannes, França. / EFE