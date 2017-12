Porta vê Monty Python antes de chegar à FOX São esperados para breve os primeiros esquetes do Porta dos Fundos na programação da FOX. O material que inaugura a presença do grupo no canal pago ainda é aquele já acessado milhões de vezes no YouTube. A produção inédita para o canal, uma série de 13 episódios de enredo único, começa a ser pensada só no fim do ano, para ir ao ar em 2015. De todo modo, até a próxima terça-feira, a trupe não planeja nada que possa colocar em risco sua ida a Londres para ver um dos raros shows da curta temporada do Monty Python, seus ídolos, que não se apresenta há 40 anos e cujos ingressos se esgotaram em 43 segundos.