Porta dos Fundos terá séries na web

Clube do Bolinha. A renovação do Comitê Artístico do SBT para 2014 soma dez nomes, todos masculinos. O grupo tem o papel de auxiliar as decisões da diretoria artística e de programação, sob o comando de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, única cabeça feminina presente.

Clube do Bolinha 2. Apesar de serem maioria diante da tela, com larga vantagem sobre os homens, as mulheres ainda são exceção em cargos de comando na TV aberta. Já na esfera segmentada, elas ocupam algumas posições mais relevantes.

A estreia de Christiane Torloni como rainha da bateria da Grande Rio, aos 57 anos, será tratada pelo ponto de vista da estilista da escola, Michelly Xis, no GNT Fashion. A Lilian Pacce, ela conta que a atriz virá "como um inseto", com "roupa inspirada no estilista Thierry Mugler e sua coleção sobre o tema". Sem pena de bicho, avisa. Hoje, às 22h, no GNT.

Sob direção de Mika Lins, o Prêmio APCA - Associação Paulista dos Críticos de Artes - do ano terá apresentação de Marcelo Tas e Bel Kowarick. Dia 11, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros.

Ops, não é propriamente em causa própria que Gugu Liberato vem negociando um programa vespertino com o canal SIC, em Portugal, e sim para sua irmã, a astróloga Aparecida Liberato.

Antes de se entregar de vez ao CQC, como novo repórter do time, o mineiro Fred Melo Paiva, atleticano fanático, grava em Belo Horizonte o 10º e último episódio da 2ª temporada da série O Infiltrado, para o History Channel. É um capítulo sobre futebol, evidentemente.

O nome continua o mesmo, mas o novo Agora É Tarde, com cara de Rafinha Bastos, na Band, terá seu cenário todo repaginado, com iluminação de fundo valorizada.

Gravando. Está prevista para o dia 26 a entrada de Benjamim, portador de Parkinson vivido por Paulo José, na novela Em Família. Pai de Virgílio (Humberto Martins) ele aqui é apresentado a Juliana (Vanessa Gerbelli) por Chica (Natália do Valle).