Porta dos Fundos será exportado via Endemol Brasil e fecha com Fox A Fox anunciou ontem a conclusão de uma negociação que já se arrasta há alguns meses com a Endemol Brasil e a trupe do Porta dos Fundos. A produtora, braço da holandesa no País, passa a representar o grupo no mercado internacional, vendendo não apenas os vídeos que já fazem sucesso pelo YouTube, mas também os formatos de todo o conteúdo já produzido e a ser produzido pelo grupo. Como porta-voz do time, a Endemol Brasil participa do acordo fechado com a Fox, que já acertou a produção de uma série de 12 episódios de trinta minutos cada, para 2015. O acordo também prevê outros projetos. A princípio, a ideia é que o Porta dos Fundos ocupe espaço no próprio canal Fox, de perfil mais abrangente, e não no FX, que é mais voltado ao público masculino.