Porta dos Fundos relança vídeo vetado O Porta dos Fundos publicará nas próximas horas o vídeo que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) mandou tirar do ar no último dia 29, pelo YouTube, sob a alegação de transmitir "propaganda negativa" do então candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho. O descumprimento da ordem judicial valeria ao portal multa diária de R$ 100 mil. Com o candidato do PR fora da disputa, o esquete Você Me Conhece volta à cena. Nele, Antonio Tabet aponta uma arma para a cabeça de Marcelo (Totoro), refém seu desde outras eleições, e ameaça matá-lo, caso não seja eleito. Ao final, recomenda: "para governador, Garotinho".