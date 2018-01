Porta dos Fundos começa a gravar na Fox Depois do silêncio em que a turma do Porta dos Fundos permaneceu ao assinar o contrato com a Fox, os humoristas começarão a gravar os primeiros programas para o canal. Por enquanto, serão rodadas apenas introduções para os vídeos que já estão na internet. Nelas, Gabriel Totoro, atualmente no Programa da Sabrina, da Record, fará um rápido esquete, assim como no especial de Natal do Porta. Os primeiros 26 episódios têm previsão de estreia para outubro, quando a Fox lançará a nova temporada de The Walking Dead. Atores com contrato com outras emissoras, como Marcos Veras, da Globo, não foram excluídos dos vídeos.