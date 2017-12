Porta dos Fundos chega à Fox Portugal

Ai, que loucura! Narcisa Tamborindeguy contracena com Chiquinho Scarpa no Mega Senha de Marcelo Carvalho, pela sua RedeTV!. A dupla de convidados testa seus conhecimentos, o que, nesse caso, é diversão na certa. Tudo em tom de especial de fim de ano. Hoje, às 23h.

Na rede. Audiência de TV está longe de ser proporcional à audiência de rede social. No primeiro ranking de Tweets de TV divulgado pelo Ibope, resultado de parceria firmada em março com o Twitter, deu A Fazenda, da Record, como programa mais comentado da rede de microblogs: 302,9 mil tweets num único dia (10/12).

Na rede 2. A medição do primeiro ranking de Twitter televisivo do Ibope se refere à semana de 8 a 14 de dezembro. Em 2.º lugar aparece o MasterChefBrasil, da Band, com 67,2 mil tweets, referente ao dia 9. Só em 3.º lugar vem um programa da Globo, líder na TV: The Voice Brasil, com 52,9 posts, bem abaixo de A Fazenda.

Rede 3. O MasterChefBrasil volta a aparecer no Top 10 da semana no Twitter, pela edição da semifinal, na quinta-feira, em 4.º lugar, e A Fazenda emplaca mais duas posições (5.ª e 6.ª). Só no 9.º lugar aparece o programa mais visto da TV, Império, novela das 9 da Globo.

Rolando Boldrin foi nome cogitado e contatado por Fernando Meirelles para a série Os Experientes, que a Globo leva ao ar em abril, mas acabou não ficando com o papel. O personagem ficou com Goulart de Andrade, cujo clássico programa das madrugadas, aliás, abrigava Meirelles e Marcelo Tas nos idos do Repórter Ernesto Varela.

Neymar abriu as portas de casa para Tino Marcos, em Barcelona. Falou sobre futebol e assédio, citando uma carta que recebeu no clube, em inglês, com fotos íntimas de uma candidata a encontrá-lo pessoalmente. Vai ao ar amanhã, no Esporte Espetacular, na Globo.

Faustão grava hoje a premiação dos Melhores do Ano na Globo, no Projac, em edição que vai ao ar no próximo domingo. E amanhã, ao vivo, tem tributo a William Bonner. O apresentador deixou edições gravadas até o meio de janeiro, quando volta de férias.