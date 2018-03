Porta dos Fundos busca status de canal

com Roberto Carlos no especial deste fim de ano do cantor. A convite dele, ela sobe ao palco para concluir a dança que os dois começaram no show de 2011, em Jerusalém, quando ele interpretou Unforgettable.

O especial de Roberto Carlos será um mix do show a ser gravado no dia 9, no Rio, com uma coletânea de imagens que revisita sua trajetória internacional, passando por Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Itália, Portugal e Israel. No ar dia 23.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Frozen: Uma Aventura Congelante, animação com a maior bilheteria de todos os tempos, rendeu a liderança na TV paga ao Telecine Premium, no dia 8, e a vice-liderança ao Telecine Pipoca, no dia seguinte.

Grife. O Superbonita chega aos 15 anos no GNT, em 2015, agora com produção da Conspiração e direção de Mini Kerti, nome do circuito de filmes publicitários e diretora do filme Muitos Homens num Só.

Grife 2. Mini Kerti também dirige, com Andrucha Waddington, a série Andre Midani - do Vinil ao Download, que vai ao ar pelo mesmo GNT, em 2015. A produção é baseada na autobiografia de André Midani, que mandou e desmandou na indústria fonográfica por décadas, com grandes histórias da MPB.

12 canais brasileiros e 23 executivos já confirmaram presença nas rodadas de negócios do RioContentMarket 2015, evento de conteúdo audiovisual, de 25 a 27 de fevereiro. A lista inclui Viva, Gloob, GNT, Multishow, BIS, Off, Canal Brasil, Universal, Telecine, Combate, SporTV e Canal Futura.

Cássio Scapin recusou convite para integrar a bancada do Roda Viva que entrevistará Cao Hamburger, seu diretor no Castelo Rá-Tim-Bum. A gravação será nesta segunda-feira, quando o ator estará preso a compromissos no Rio.

Bênção. Uma das intérpretes de Olímpia nesses quase 30 anos de temporada da peça Trair e Coçar... É Só Começar, Suely Franco faz participação especial na série que leva o enredo de Marcos Caruso à TV, agora com Cacau Protásio. Estreia segunda, no Multishow.