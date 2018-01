Por US$ 40 conheça a vida íntima de Paris Hilton Paris Hilton volta a ser notícia com o lançamento de um site que promete mostrar todos os aspectos, inclusive eróticos, da herdeira do império hoteleiro e estrela pornô acidental. O "ParisExposed.com" garante ter catalogado e digitalizado materiais que revelam mais uma vez a vida íntima da celebridade. Segundo o site, um pouco suspeito para quem conhece as estratégias de Hilton para chamar a atenção, a herdeira abandonou o material em um armazém de Los Angeles. O lote foi a leilão quando ela deixou de pagar uma dívida de pouco mais de US$ 200. O material inclui os telefones de amigos e famosos, que a herdeira de 25 anos costuma deixar por onde passa, gravações de conversas telefônicas e vídeos caseiros. Nada de novo, porém, levando-se em conta que o primeiro salto para a fama de Paris Hilton chegou por acaso ao público americano, com um vídeo pornô caseiro que acabou publicado na internet há dois anos. Para conhecer as intimidades de Hilton, os usuários terão de desembolsar US$ 40 mensais para obter acesso e ver Hilton numa banheira de espuma, assim como outras imagens sexuais da herdeira bebendo e consumindo substâncias possivelmente ilícitas com seus amigos.