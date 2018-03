Por um Mozart menos solene, mais leve Em entrevista reproduzida no programa da peça, possivelmente dada no início do processo de trabalho, o encenador inglês explica suas opções. "Eu vi, nesses últimos 30 anos, muitas encenações de A Flauta Mágica. Pude constatar que o primeiro embaraço, para o diretor e o cenógrafo, é todo esse imaginário que eu considero imponente demais: um pouco como no caso de Carmen, a imagem que projetamos e esperamos pesa muito sobre o resto. A ideia é conseguir que cantores evoluam de maneira natural, viva e querida, no desenrolar da intriga, sem impor projeções, construções, vídeos ou cenários rotativos... Começaremos a trabalhar sem nenhum elemento de cenário, mas a partir da música, perguntando como podemos fazê-la sentir, sem o lado pesado e solene de uma grande ópera."