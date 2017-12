'Por Toda Minha Vida' faz homenagem a Raul Seixas

Quando era adolescente e não estava em uma boa fase na escola, Raul Seixas (1945-1989) resolveu se arriscar: pegou um boletim em branco e preencheu o papel com boas notas para não levar bronca dos pais. Em vez de ir às aulas, ele queria mesmo era assistir aos filmes de Elvis Presley. Esta e outras histórias da breve e produtiva vida do ''Maluco Beleza'' estarão nesta quinta-feira, 3, no programa "Por Toda Minha Vida", no ar após "A Grande Família", na Globo.

Na pele do jovem e espertinho Raul Seixas está Rafael Almeida, que fez preparação de voz para ganhar o sotaque baiano do músico, entre os 15 e os 20 anos. Ele também deu um jeito no furinho de seu queixo. "Usamos uma prótese de silicone, e ela deu muito trabalho", conta. "Acho que conseguimos um resultado parecido."

Almeida tentou ter mais referências do biografado. "A Globo me mandou vídeos de arquivo, documentários. Assisti a muita coisa. Até a vida do Elvis eu estudei." Em cena, o intérprete de Raul aparece entoando uma música de Presley.

O jovem ator só canta menos no programa que Julio Andrade, artista responsável por encarnar Raul Seixas na fase adulta, quando gravou 30 discos e 400 músicas. A transformação de Andrade impressionou até a equipe da atração. "Ele deu um show. Teve horas em que a gente não sabia se era mesmo um ator", diz o redator final, George Moura.

Além das histórias encenadas, o programa trará depoimentos de Paulo Coelho, Roberto Menescal e Marcelo Nova, entre outras pessoas que cruzaram o caminho de Seixas. "Durante a pesquisa para o especial, a equipe da Globo localizou as duas filhas americanas do Raul e promoveu o encontro entre elas, que não se conheciam", detalha Moura. A filha brasileira do músico, Vivi Seixas, também marca presença no programa. As informações são do Jornal da Tarde.