'Por Toda a Minha Vida' mostra trajetória de Cazuza

Daniel tem 11 anos de teatro e um currículo que inclui espetáculos como "Hamlet", com direção de Francisco Medeiros, e "O Homem-Aranha", peça da Marvel que hoje está em cartaz em Brasília. No entanto, a experiência em TV é rasa. Até agora só fez a novela "Dance, Dance, Dance" (2007) na Band.

Mas foi sua criatividade que fez diferença no teste para Cazuza, que disputou com 20 atores de São Paulo. Para encarar o desafio, que incluiu interpretação e presença de palco, Daniel vestiu tênis vermelho, calça jeans, regata e colocou uma faixa branca no cabelo. "Eu cheguei ao estúdio e os outros candidatos ficaram impressionados com a semelhança. Ali eu fiz diferença."

A comparação com o músico vem dos tempos em que estudava teatro, mas viver Cazuza na TV exigiu um pouco mais. Ao ser selecionado, em janeiro deste ano, Daniel fez as malas para o Rio de Janeiro e levantou um acervo sobre Cazuza. Entre as atividades físicas, passou a correr todos os dias na beira da praia. Observou o mar e escutou canções como "O Tempo Não Para". "Eu acredito muito nessa técnica de vivenciar o que o outro passou."

Com as corridas, conseguiu secar dez quilos para a fase em que o roqueiro descobre que é vítima do vírus HIV. "Mas é diferente do filme. A gente fala do Cazuza desde os 8 anos de idade. O foco do programa não é a doença." Além de emagrecer, Daniel assistiu a fitas de festas e shows do cantor, concedidas à Globo pela mãe Lucinha Araújo. "Fiquei três semanas só pensando nisso." As informações são do Jornal da Tarde.