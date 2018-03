Por Stulbach, Band retoma dramaturgia A proposta que colocará Dan Stulbach no lugar de Marcelo Tas, na ancoragem do CQC em 2015, vem empacotada com outra oferta. A Band lhe ofereceu espaço para levar dramaturgia à programação da casa, retomando assim um segmento há anos abandonado pela emissora. A ideia não prevê novelas, mas séries e especiais. Isso representa uma reabertura para o mercado de atores em São Paulo. Desde a ida da dramaturgia da Record para o Rio, o nicho se restringe à produção independente e aos infantojuvenis do SBT. O contrato ainda não foi assinado, mas as duas partes estão acordadas e os papéis, só à espera da caneta.