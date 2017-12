Por causa de dívidas, casa de Whitney Houston irá a leilão A casa da cantora americana Whitney Houston no Estado de Nova Jersey irá a leilão público no dia 4 de janeiro de 2007 devido a uma dívida fiscal e hipotecária de mais de US$ 1 milhão que a artista contraiu. Segundo a edição eletrônica da revista "People", baseada em informações no jornal "Daily Record", da cidade de Parsippany, a ordem para que o leilão ocorra foi dado por autoridades judiciais do condado de Morris, onde fica a propriedade. A casa, avaliada em US$ 6 milhões, foi comprada pela cantora há nove anos, por US$ 2,7 milhões. Em junho, o banco da artista, o Chevy Chase, já tinha acionado-a pela falta de pagamento da hipoteca. Houston, intérprete de ?I Will Always Love You", também tem propriedades nos Estados da Califórnia e da Geórgia. Em outubro, a cantora entrou com um pedido de divórcio do marido ? com quem esteve casada por 14 anos ? o rapper Bobby Brown, na Suprema Corte do condado de Orange, no sul da Califórnia. Durante a última década, Houston parecia ter abandonado o mundo da música. Nas últimas vezes em que virou notícia, era por causa do seu envolvimento em escândalos e de problemas com drogas. Ela reapareceu na mídia no dia 29 de outubro em um ato de arrecadação de fundos para a luta contra o diabetes. Na ocasião, seu produtor, Clive Davis, disse que a artista está preparando um novo disco.