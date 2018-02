Popular cantor israelense Arik Einstein morre aos 74 anos

O artista israelense Arik Einstein, cujo sucesso como cantor e ator conquistou gerações de israelenses, morreu nesta terça-feira em um hospital de Tel Aviv aos 74 anos depois de sofrer uma hemorragia.

"As músicas que ele compôs e cantou são a trilha sonora de Israel", disse o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, em comunicado. "Com muita tristeza, Israel se separa de um gigante cultural."

Einstein começou em uma trupe de entretenimento militar antes de entrar para uma banda pop e, em seguida, passou a ter uma carreira solo de sucesso. Ele também estrelou uma série de filmes cult e um programa cômico de televisão. Chegou a liderar as paradas com sua música tocando em todas as estações de rádio israelenses durante semanas.

Sua interpretação da canção Cry For You se tornou o hino não oficial israelense em homenagem ao assassinado do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, em 1995.