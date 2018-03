POPEnsolarada tristeza de uma carreira solo

LYSANDRE

Fat Possum

Preço médio: U$ 9,99

BOM

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ascensão de Christopher Owens (foto) à frente da banda Girls, em 2011, tornou-se inseparável de seu histórico pessoal. Criado em meio ao fanático culto Children of God, que impede o acesso de seguidores ao mundo contemporâneo (Elvis foi seu único ídolo durante a adolescência), Owens escapou, virou punk e viciou-se em opiáceos. Viveu romances infelizes, e deu vazão à dor através de canções que pareciam ser a única luz em um túnel de insuportável tristeza. O resultado, Father Son and Holy Ghost, foi um dos discos do ano. Desde então, o cantor rompeu com o Girls, e volta agora com Lysandre, uma cativante e ensolarada coleção de faixas. Ska, calypso, soft rock, e solos de saxofone colorem as precisas melodias de Owens, que continua em forma. Como nos discos do Girls, transparece seu carinho pela simplicidade do pop pré-Beatles e seu vocal fragilizado que ora acentua a inocência meio-amarga de cações, ora é veículo para a solidão sincera. Esta, mesmo banhada de sol, permanece. / ROBERTO NASCIMENTO